Николай Пенчев и Любин с 6-а победа в Полша

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Волейбол
Българският волейболист Николай Пенчев и неговият клуб Купрум (Любин) постигнаха 6-а победа в полската Plus Liga. Волейболистите на Марсело Фронковяк се наложиха като гости над Стал (Ниса) с 3:1 (20:25, 25:23, 31:29, 25:16) в отложен мач от 10-ия кръг.
Николай Пенчев записа 12 точки (2 аса, 2 блока, 24 % ефективност в атака, 7% перфектно и 43% позитивно посрещане) и бе трети по резултатност.
Над всички бе Роналд Хименес с 25 точки (2 аса, 1 блок, 40% ефективност в атака), а Войчех Ференс добави 14 точки (1 ас, 2 блок).
За Ниса Уасим Бен Тара завърши с 19 точки (1 ас, 3 блока, 41% ефективност в атака), Бартош Бучко се отчете с 12 точки.
Купрум е 12-и с 20 точки (6 победи, 14 загуби), Стал е 13-и с 16 точки (3 успеха, 16 поражения).
Следващият двубой за Купрум е на 24 януари (неделя), срещу Алурон Вирту Варта (Заверче).
СТАЛ (НИСА) – КУПРУМ (ЛЮБИН) 1:3 (25:20, 23:25, 29:31, 16:25)
НИСА: Марчин Коменда 2, Уасим Бен Тара 19, Бартош Бучко 12, Лукаш Лапшенски 4, Мустафа М'Байе 5, Бартоломей Лемански 7 – Михал Ручяк-либеро (Камил Длугош 3, Камил Дембиец-либеро, Патрик Шурек 3, Михал Филип)
Старши треньор: КЖИШТОФ СТЕЛМАХ
ЛЮБИН: Мигал Родригеш 2, Роланд Хименес 25, НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ 12, Войчех Ференс 14, Давид Гуня 9, Шимон Якубишчак 9 – Камил Шимура-либеро (Камил Марушчик, Адам Лоренц, Магнес Магнешевски, Бартош Миклош-либеро)
Старши треньор: МАРСЕЛО ФРОНКОВЯК.
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