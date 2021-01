ММА Чимаев за Макгрегър: Страхливецът се завърна 20 януари 2021 | 08:45 - Обновена Прочетена 204 0



Макгрегър предстои да се бие срещу Дъстин Порие в UFC 257. Това ще бъде първата битка за ирландеца, след като той победи Доналд Серони в UFC 246 през януари.



И макар че мнозина фенове очакват завръщането на бившия двоен шампион, Хамзат Чимаев не е от тях.



В отговор на официална публикация на UFC в Twitter за завръщането на "The Notorious", Чимаев заяви лаконично: "Страхливецът се завръща”. the chicken is back https://t.co/GRvSfJ7r3I — Khamzat Chimaev (@KChimaev) January 19, 2021

Чимаев, сякаш също като Макгрегър преди години, завъртя главите на феновете още с влизането си в Октагона. През изминалата година той записа две битки в рамките на 10 дни, които спечели с пълна доминация, като след това записа и още една победа.



