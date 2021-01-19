Пълни резултати от 60-ата анкета „Футболист на годината“

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БГ Футбол
Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание пълните резултати от гласуването в 60-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“ и БФС. В гласуването участваха 95 спортни журналисти от 37 медии.
Предлагаме ви списък с всички, получили точки за определянето на най-добър футболист и най-добър треньор през 2020 г., както и гласовете за най-добрите играчи в различните категории. За определянето на „Футболист №1“ и „Треньор №1“ спортните журналисти посочват призова тройка, като се присъждат съответно по 3 точки, 2 точки и 1 точка. Крайното класиране се определя от разпределението на събраните общо 570 точки. За отделните категории всеки посочва своя глас за победител.
ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2020 ГОДИНА
1. Димитър Илиев 158
2. Валентин Антов 126
3. Антон Недялков 72
4. Мартин Камбуров 63
5. Андрей Гълъбинов 39
6. Петър Занев 15
7. Божидар Краев 14
8. Кристиян Малинов 12
9. Георги Костадинов 10
11. Георги Йомов 8
12. Мартин Луков 7
13. Васил Божиков 6
Страхил Попов 6
15. Кирил Десподов 5
17. Преслав Боруков 4
19. Бирсент Карагарен 3
20. Кристиян Димитров 1
ТРЕНЬОР №1 ЗА 2020 ГОДИНА
1. Николай Киров 153
2. Стамен Белчев 86
3. Илиан Илиев 85
4. Димитър Димитров 60
5. Александър Димитров 58
6. Стойчо Младенов 42
7. Никола Спасов 38
8. Златомир Загорчич 14
9. Любослав Пенев 13
10. Илия Груев 5
11. Станислав Генчев 4
12. Красимир Балъков 3
13. Георги Тодоров 2
16. Александър Томаш 1
НАЙ-ДОБРИ ПО ПОСТОВЕ В ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИГА
НАЙ-ДОБЪР ВРАТАР
1. Мартин Луков 63
2. Даниел Наумов 20
3. Густаво Бусато 6
4. Иван Караджов 3
5. Пламен Илиев 2
6. Иван Дюлгеров 1
НАЙ-ДОБЪР ЗАЩИТНИК
1. Валентин Антов 37
2. Антон Недялков 34
3. Диниш Алмейда 16
4. Петър Занев 5
5. Брадли Мазику 2
6. Андреа Христов 1
НАЙ-ДОБЪР ПОЛУЗАЩИТНИК
1. Тиаго Родригес 24
2. Димитър Илиев 18
3. Тодор Неделев 9
Доминик Янков 9
4. Бирсент Карагарен 4
5. Кристиян Малинов 3
Георги Йомов 3
6. Алекс Сантана 2
Каули Оливейра 2
7. Момчил Цветанов 1
Илиан Илиев-младши 1
Парвиз Умарбаев 1
Галин Иванов 1
Амос Юга 1
НАЙ-ДОБЪР НАПАДАТЕЛ
1. Мартин Камбуров 28
2. Али Соу 25
3. Димитър Илиев 15
4. Матиас Курьор 13
5. Клаудиу Кешеру 8
6. Преслав Боруков 3
7. Иван Коконов 1
Георги Йомов 1
Атанас Илиев 1
НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДЕНЕЦ
1. Али Соу 41
2. Матиас Курьор 18
3. Клаудиу Кешеру 14
4. Тиаго Родригес 8
5. Диниш Алмейда 5
6. Каули Оливейра 2
Брадли Мазику 2
7. Лукас Салинас 1
Густаво Бусато 1
Алюн Фол 1
Алекс Сантана 1
НАЙ-ПРОГРЕСИРАЩ МЛАД ИГРАЧ В БЪЛГАРСКИЯ ФУТБОЛ
1. Доминик Янков 40
2. Филип Кръстев 18
3. Валентин Антов 16
4. Илиан Илиев-младши 9
5. Преслав Боруков 6
6. Даниел Наумов 1
№1 В ЖЕНСКИЯ ФУТБОЛ
1. Евдокия Попадинова 51
2. Симона Петкова 25
3. Лиляна Костова 14
4. Полина Ръсина 2
5. Вивиан Бесет 1
Диана-Михаела Атанасова 1
Тея Пенкова 1
"ЛЪВСКО СЪРЦЕ - ТРИФОН ИВАНОВ"
Нако Велянов
В памет на шофьора на автобуса на "Беласица" (Петрич), който в сетния си миг спаси цял футболен отбор от фатален инцидент. След победен мач по пътя към дома той получава масивен инфаркт на магистрала "Тракия". Но с последни сили приживе прави маневра, благодарение на която автобусът не се преобръща. Отлитайки от този свят, Нако Велянов го прави като спасител и герой.
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(Гост) 2
отговор
Смешна класация! Всичко е от всякъде деградирало! Рейтинг: 0 2
(Гост) 1
отговор
Респект за бат Нако Велянов. Рейтинг: 3 0