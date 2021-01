Лека атлетика Дуплантис беше избран за Спортист на годината в Швеция 19 януари 2021 | 16:21 Прочетена 54 0



копирано





"Не мога да изразя колко съм благодарен на шведския народ за това, че се чувствам добре дошъл в страната. Ще направя всичко по силите си, за да се чувствате горди с мен”, заяви Дуплантис при получаване на наградата.



View this post on Instagram A post shared by Mondo Duplantis (@mondo_duplantis) 21-годишният Дуплантис също така беше обявен и за най-добър спортист при мъжете, както и специална статуетка за най-добри постижения през годината. За изненада на всички Дюплантис говори при приемането на статуетките на шведски. Както се знае, той е роден в САЩ, а баща му е индианец от племето каджуни, живеещи в Луизиана, където са били депортирани от Нова Скотия през 18-ти век.

Дуплантис преодоля магическата дистанция от 6 метра на овчарския скок на 10 състезания през 2020-а година, постижение принадлежало преди това единствено на легендата Сергей Бубка. През февруари миналата година той последователно на два пъти подобри рекорда, като най-напред на на 8-и премина 6.17 м, а осем дни по-късно подобри резултата на 6.18 м.



През септември в Рим той скочи 6.15 метра, подобрявайки най-доброто постижение на открито от Бубка от 1994-а година с 1 сантиметър.



Баща му Грег Дуплантис - бивш състезател на овчарски скок и сменил националността за Швеция, където стана седмобоец, беше избран за треньор на годината. При дамите очаквано номер 1 е Лин Сван.

Световният рекордьор в овчарския скок Арманд Дуплантис беше избран за Спортист на 2020-а година в Швеция, получавайки наградата на Шведското Радио Свен Йеринг. Свен Йеринг е популярен спортен радио-журналист и беше връчена на Гала церемония. Победителят се определя в широко обществено гласуване. Тази година победителят Дуплантис събра 57 процента от всичките 366 хиляди вота, с два пъти повече от ски-бегачката Лин Сван, която остана на 2-о място. Трети в допитването сред народа остана Хенрик Харлаут, който е състезател в ски-свободен стил. Общо осем спортисти бяха номинирани в това гласуване."Не мога да изразя колко съм благодарен на шведския народ за това, че се чувствам добре дошъл в страната. Ще направя всичко по силите си, за да се чувствате горди с мен”, заяви Дуплантис при получаване на наградата.Дуплантис преодоля магическата дистанция от 6 метра на овчарския скок на 10 състезания през 2020-а година, постижение принадлежало преди това единствено на легендата Сергей Бубка. През февруари миналата година той последователно на два пъти подобри рекорда, като най-напред на на 8-и премина 6.17 м, а осем дни по-късно подобри резултата на 6.18 м.През септември в Рим той скочи 6.15 метра, подобрявайки най-доброто постижение на открито от Бубка от 1994-а година с 1 сантиметър.Баща му Грег Дуплантис - бивш състезател на овчарски скок и сменил националността за Швеция, където стана седмобоец, беше избран за треньор на годината. При дамите очаквано номер 1 е Лин Сван. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 54

1