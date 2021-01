Англия Бербатов: Искам Погба да остане, от дълго време не го бях виждал да играе така 19 януари 2021 | 14:26 - Обновена Прочетена 478 0



Димитър Бербатов изрази задоволство от представянето на Пол Погба в последните мачове на Манчестър Юнайтед . Легендата на българския футбол сподели, че се надява французинът да остане на " Олд Трафорд ", въпреки постоянните спекулации за бъдещето му."От дълго време не бях виждал той да отваря терена, да се бори, да пресича подавания, да чете играча. Срещу Ливърпул отново той продължи тази тенденция. Беше солиден, опитваше се да контролира играта, да помага в защита. Шансът, който се откри пред него, беше, защото беше в наказателното поле, опитвайки се да вкара. Не се получи този път, но следващия ще стане", коментира Бербатов."Много пъти съм казвал, че се надявам сапунената опера около него, дали ще остане или напусне, ще свърши и няма да говорим повече за това. Искам да остане. Той идваше да тренира с нас още когато беше много млад. Още тогава можеше да се забележи таланта му. Ако е концентриран на 100 процента, той е на ниво, което малко играчи могат да достигнат", допълни той.Бербатов заяви, че равенството 0:0 на " Анфийлд " е добър резултат за Ман Юнайтед: "Юнайтед изигра солиден мач. Както казах преди мача, беше важно да не загубят. Имаха шансове да вкарат, особено този на Погба. Като цяло представянето беше стабилно, особено в защита, тактически дисциплинирано".

