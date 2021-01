ММА Хабиб използва Дейна Уайт, за да направи Махачев шампион? 19 януари 2021 | 14:23 Прочетена 210 0



Известният коментатор и приятел на семейство Нурмагомедови Рамазан Рабаданов заяви, че феновете не трябва да очакват възобновяването на спортната кариера на Хабиб Нурмагомедов.



Рабаданов смята, че Хабиб ще държи титлата възможно най-дълго, въпреки че пред Дейна Уайт е казал, че не иска да задръства категорията.



Рамазан вярва, че "The Eagle" ще използва Дейна Уайт, за да направи Ислам Махачев



"Хабиб Нурмагомедов има голяма игра, скрита политика, в която използва Дейна Уайт. Това е голям бизнес. За Нурмагомедов са използвани такива сили, че битка дори от 100 милиона не е целта. Не се радвайте, Хабиб няма да се върне. Нурмагомедов е твърде строг по отношение на себе си и думите му. Той няма да наруши обещанието и да отстъпи от думите си в името на славата и милионите. Хабиб иска неговия най-близък приятел Ислам Махачев да се доближи възможно най-много до шампионската титла и след това да я предаде на своя другар със спокойствие. Това е колан, който Хабиб иска да предаде на Махачев."

