Дарко Тим с европейска екологична мисия

Лека атлетика

0



копирано



Една от най-бързо развиващите се школи за лека атлетика в София – Дарко Тим започна работа по европейски проект за опазване на околната среда. Клубът е част от кампанията „Let’s warm up the climate for sport“, в която са включени още спортни организации от Испания, Гърция и Румъния.



Партньорите в проекта имат за цел да стимулират физическата активност и да насърчат опазването на околната среда. По време на кампанията Дарко Тим ще организира тренировки и състезания под наслов “Здрав дух в здраво тяло в здравословна среда“.



“В нашата школа винаги сме приемали опазването на околната среда като основна мисия в дейността си. Често говорим с децата за необходимостта от разделно събиране на отпадъци, включваме в тренировките “плогинг“ активности и държим нашите атлети да използват бутилки за многократна употреба по време на заниманията си в школата“ каза Гергана Петкова от екипа на Дарко Тим.



По време на „Let’s warm up the climate for sport“ ще се проведат четири срещи, на които ще се обменят добри практики между партньорите с цел да се разработят иновативни стратегии, които да мотивират хората да бъдат по-физически активни и да достигнат положителен баланс в комбинацията от физическо и психическо благосъстояние в здравословна и вдъхновяваща среда.



Инициативата е финансирана по програма ERASMUS +, а координатор е испанската организация за спорт и екология EquiS Equilibri Sostenible, а освен Дарко Тим в кампанията участват още гръцкият олимпийски център и университетът в Галац (Румъния). Повече за проекта може да прочете тук: (www.equilibrisostenible.eu/projects.html).