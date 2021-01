НБА Уориърс с невероятен обрат срещу шампиона ЛА Лейкърс 19 януари 2021 | 10:25 Прочетена 801 0



Стеф Къри реализира 26 точки за успеха, а Кели Убре-младши добави 23.

All-angles at CLUTCH triples from Steph and KD in their respective wins! pic.twitter.com/ZPhgjT95Vw — NBA (@NBA) January 19, 2021 Тройка на ЛеБрон Джеймс даде преднина на Лейкърс от 97:83 в началото на последната част, но Голдън Стейт стигна до обрат. Тимът губеше с 97:105 5:52 минути преди края, но направи серия от 15:2 за обрата.



Убре-младши изравни 108:108, а с кош на Дреймънд Грийн "войните" поведоха за първи път в мача 2:40 преди сирената.

Defensive intensity, big shots, hustle plays.. the BEST of the @warriors 19-point comeback win in Los Angeles! pic.twitter.com/hoDgRTpRG1 — NBA (@NBA) January 19, 2021 Джеймс имаше шанс да донесе успеха на "езерняците", но пропусна тройка със сирената.



Денис Шрьодер беше най-резултатен за Лейкърс с 25 точки, а ЛеБрон Джеймс завърши с 19. Антони Дейвис се отличи с "дабъл-дабъл" - 17 точки и 17 борби.



Резервата Ерик Паскал вкара 19 точки, а Анрю Уигинс добави 18 за Голдън Стейт.

