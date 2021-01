Блестящият Фокс си извоюва място в историята на Сакраменто

Гардът на Сакраменто Ди'Арън Фокс записа един от най-добрите мачове в кариерата си, с който влезе в историята на "кралете". 23-годишният плеймейкър на Кингс отбеляза 43 точки и направи 13 асистенции при загубата от Ню Орлиънс със 123:128, като по този начин се превърна в първия играч от почти половин век насам с поне 40 точки и 10 асистенции в един мач в историята на Сакраменто. За последно легендата на "кралете" Нейт Арчибалд е записвал мач с 40/10 с екипа на тима през 1973-а, съобщава Марк Спиърс.

De'Aaron Fox is the first Kings player with 40 points & 10 assists in a game since Tiny Archibald on March 13, 1973 with the Kansas City Royals. Sadly for losing Sacramento, it has allowed 120 points in 8 straight games, tied for the 2nd-longest streak over the last 35 seasons