"Голямото трио" на Бруклин е близо до дебют

Изглежда, че Кайри Ървинг е много близо до завръщането си в състава на Бруклин Нетс. Плеймейкърът на "мрежите", който пропусна последните шест мача на отбора си, е под въпрос за дербито с Милуоки Бъкс през идната нощ. Ървинг беше измъчван от мистериозни лични проблеми в последните седмици, а на всичкото отгоре бе глобен с $50 хиляди от НБА заради това, че е присъствал на парти за рожден ден на сестра си.

The Nets have bumped Kyrie Irving (out for the last six games) up to questionable for Monday's home date with Milwaukee