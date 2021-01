Испания Удареният от Меси: Чиста агресия от негова страна, но го разбирам 18 януари 2021 | 15:09 - Обновена Прочетена 1265 0



копирано



Messi sees red after taking a swing at Athletic Bilbao's for Villalibre.#barcaathletic #FCB #Barcelona #Messi #BarcelonaAthletic #mondaythoughts #MotivationMonday #COVID19 #football #Trending #viral pic.twitter.com/RE5wjVntnW — Bhad Pitt (@Bhadpitt) January 18, 2021

“За мен всичко е ясно: аз поставих тялото си пред Меси, за да не може той да продължи напред. Съответно той се ядоса и с ръка ме удари през лицето. Това си е чиста агресия!”, отговори 23-годишният футболист на Атлетик пред Movistar.



“Но в крайна сметка стореното беше нещо нормално - добави Вийялибре. - Все пак течеше последната минута. Когато даден играч губи и нищо не се случва, той се чувства безпомощен и се ядосва. Нищо не е станало, нека да не задълбаваме нещата. Всички отбори правят нарушения, като важното е никога да не се предаваш.”



Брадатият нападател имаше друга ключова изява в срещата, след като точно той се разписа за 2:2 в края на редовните 90 минути, пращайки сблъсъка в продължения. “Има моменти, когато си наясно, че си длъжен да вкараш всяко положение, което ти се отвори. В тази ситуация аз подложих крак и имах късмет, че топката влетя в мрежата”, каза още Вийялибре.



Юношата на баските имаше и трета изява за вечерта, след като засвири с тромпет при празнуването на терена след последния съдийски сигнал. Младият нападател на Атлетик Билбао Асиер Вийялибре набра популярност, след като стана причина за изгонването на Лионел Меси в изминалия финал за Суперкупата на Испания. В последната минута на продълженията аржентинецът удари съперниковия играч и получи директен червен картон. Каталунците твърдят, че няма никаква агресия и действието на Лео е донякъде плод на случайност - т.е. той е искал да отмести Вийялибре.“За мен всичко е ясно: аз поставих тялото си пред Меси, за да не може той да продължи напред. Съответно той се ядоса и с ръка ме удари през лицето. Това си е чиста агресия!”, отговори 23-годишният футболист на Атлетик пред Movistar.“Но в крайна сметка стореното беше нещо нормално - добави Вийялибре. - Все пак течеше последната минута. Когато даден играч губи и нищо не се случва, той се чувства безпомощен и се ядосва. Нищо не е станало, нека да не задълбаваме нещата. Всички отбори правят нарушения, като важното е никога да не се предаваш.”Брадатият нападател имаше друга ключова изява в срещата, след като точно той се разписа за 2:2 в края на редовните 90 минути, пращайки сблъсъка в продължения. “Има моменти, когато си наясно, че си длъжен да вкараш всяко положение, което ти се отвори. В тази ситуация аз подложих крак и имах късмет, че топката влетя в мрежата”, каза още Вийялибре.Юношата на баските имаше и трета изява за вечерта, след като засвири с тромпет при празнуването на терена след последния съдийски сигнал.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1265

1