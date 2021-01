Тенис Слънчеви бани зад прозореца и волета в матраци са част от тренировките за тенисистите в локдаун в Мелбърн 18 януари 2021 | 14:45 - Обновена Прочетена 263 0



Пътниците в три чартъра към Мелбърн бяха подложени под карантина заради положителни тестове и така повече от 70 тенисисти нямат възможност да излизат от хотелските си стаи в рамките на 14 дни. Те ще го направят малко преди началото на турнира от Големия шлем, който започва на 8 февруари.



Други тенисисти, които пристигнаха с различни полети, също са под задължителна карантина, но могат да излизат за по пет часа на ден. Те ги използват за тренировки.

As you all know, I am one of the players that has been placed in full isolation. Not the easiest news to get but staying strong and making the best of it. I am committed to do whatever it takes to get ready despite the circumstances. Time to get creative pic.twitter.com/pTdZDy0saM — Ons Jabeur (@Ons_Jabeur) January 18, 2021

"Правя всичко възможно, за да се подготвя за предстоящия турнир. Предвид обстоятелствата, на всички ни се налага да бъдем креативни", каза Онс Жабюр в туит, в който показва видео, на което тренира с удари към изправен матрак.



Намиращата се на 38-о място в световната ранглиста Барбора Стрицова пък качи видео, в което сглобява тренировъчно колело. В него тя се пошегува, че може би е открила истинското си призвание. "Някой да се нуждае от помощта ми? Ако ли да, нека си насрочи час за след карантината", пише тя.

I guess I found my post tennis career job. Anyone in need of my services? We can make it happen after these 14 days. #engineerBee pic.twitter.com/TdgshvnOIq — Barbora Strycova (@BaraStrycova) January 17, 2021

Уругваецът Пабло Куевас пък продължи серията от фалшиви плажни преживявания. Той се престори, че сърфира върху леглото си, а освен това качи снимка, в която събира слънчеви лъчи зад прозореца.

Pablo Cuevas est la meilleure nouvelle de la quarantaine



IG pablocuevas86 pic.twitter.com/5kCwQirzuV — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) January 18, 2021

Американецът Рейли Опелка обаче каза, че не намира тези неща за забавни. Той смята, че участниците на откритото първенство в Австралия са късметлии, че този турнир изобщо ще бъде проведен.

I find tennis players sharing their quarantine workouts on their IG story so non amusing. We already saw these same videos 6 months ago — Reilly Opelka (@ReillyOpelka) January 18, 2021

