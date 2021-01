Фил Невил напусна работата си като национален селекционер и е все по-близо до Интер Маями

Фил Невил напусна поста на старши треньор на националния отбор на Англия за жени, съобщи Футболната асоциация.

Невил заемаше поста от януари 2018 година. През април миналата година той обяви, че ще напусне поста след Европейското първенство по футбол през 2021 година в преследване на нови възможности, но то бе отложено с година заради пандемията от COVID-19.



От август "лъвиците" ще бъдат водени от холандката Сарина Вигман, която в момента е начело на националния отбор на родината си Нидерландия. По тази причина Футболната асоциация ще потърси временен наставник за националния тим, който да води отбора от февруари до края на Олимпийските игри в Токио.



