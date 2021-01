Дончич: Виновен съм за загубата, защото бях егоист

Звездата на Далас Маверикс Лука Дончич за пореден път през настоящия сезон остава разочарован от представянето си на паркета. Този път словенецът не бе доволен от играта си при загубата от Чикаго Булс вчера със 101:117, за която самият той пое вината. Плеймейкърът на Мавс записа впечатляващ "трипъл-дабъл" от 36 точки, 16 борби и 15 асистенции, но вкара едва 6 точки през цялото второ полувреме.

"През второто полувреме играх ужасно. Поемам вината за поражението, защото до някаква степен бях егоист. Имах 30 точки през първото полувреме, а след това вече не бях на себе си и взимах грешни стрелби. Просто трябва да запазвам концентрация през вторите 24 минути, но днес не го направих и поемам вината. Трябва да се справям по-добре. Цялостно като отбор трябва да настъпим газта, особено в защита, и да играем по-енергично", заяви Дончич след двубоя.

Luka Doncic tonight:



36 PTS

16 REB

15 AST

2 STL

54 3P%



Mavs still took the L pic.twitter.com/Q9BoUMWxb7