Зиън Уилямсън изигра страхотен мач за Пеликанс срещу Кингс

Играчите на Пеликаните трябваше да вложат много колективни усилия, за да преодолеят 43-те точки на Де'Арън Фокс от Сакраменто.

Zion goes 13-15 from the field en route to 31 PTS as the @PelicansNBA win.



Brandon Ingram: 22 PTS

Eric Bledsoe: 21 PTS (3-4 3PM)

De'Aaron Fox: 43 PTS (career high), 13 AST, 4 STL pic.twitter.com/FkJF4T7h96 — NBA (@NBA) January 18, 2021 Брандън Ингръм вкара 22 точки, Ерик Бледсо добави 21, а Адамс завърши с 12 точки и 15 борби, за да сложат край на серията от пет поредни поражения на Ню Орлиънс.

ZION goes 13-15 @Zionwilliamson's 31 PTS power the @PelicansNBA to victory. #WontBowDown pic.twitter.com/mnEo2nsNq7 — NBA (@NBA) January 18, 2021 След като вкара само 14 точки при поражението от Клипърс преди две нощи, сега Фокс освен личния рекорд, добави и 13 асистенции. Но Кингс инкасира 8-о поражение в последните 10 мача.





