Лека атлетика Му с второто най-силно постижение в света на 800 метра в зала за девойки под 20 години 18 януари 2021 | 10:33 Прочетена 51 0



https://t.co/RFPrVcNTa1 pic.twitter.com/QgFgf7X5IW — Texas A&M Track & Field/Cross Country (@aggietfxc) January 16, 2021 Брайс Дедмон също оглави световната ранглиста за сезона, но на 400 метра при мъжете, след като спечели с 45.68 секунди.



Атинг Му постигна второто най-бързо бягане в историята на 800 метра в зала при девойките под 20 години. Тя спечели колежанско състезание в Тексас. В солово бягане 18-годишната Му постигна личен рекорд от 2:01.07 минути. Тя остана само на 0.04 сек от световния рекорд в зала за девойки под 20 години на етиопката Мескерем Легесе, поставен през 2004 г. Постижението на Му е и най-добър резултат в света за сезона.Брайс Дедмон също оглави световната ранглиста за сезона, но на 400 метра при мъжете, след като спечели с 45.68 секунди. 0



