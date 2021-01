НБА Лука Дончич задмина легендата Майкъл Джордън 18 януари 2021 | 10:12 Прочетена 726 0



Luka Doncic went for 36 points, 16 rebounds and 15 assists today. Three other players have reached 35/15/15 in NBA history:



Oscar Robertson (5 times)

Wilt Chamberlain (Feb. 14, 1968)

Чикаго се наложи като гост над Далас със 117:101, но срещата ще се запомни с рекорд на Лука Дончич от Маверикс. Словенската сензация задмина легендата Майкъл Джордън във вечната ранглиста по мачове с “трипъл-дабъл” в Лигата, записвайки своя 29-и такъв.Новобранец №1 в НБА през 2019 година завърши мача с 36 точки, 16 борби и 15 асистенции, като още до почивката беше нанизал 30. При стрелбата си от игра Лука Дончич бе 13/30, включително 6/11 зад дъгата и 4/6 от линията за изпълнение на наказателни удариУсилията му след това бяха недостатъчни, а и петимата болни от COVID-19 лишиха Далас от опции да вземат мача.За гостите Лаури Маркан вкара 29 точки и 10 борби, Герет Темпъл добави 15. 0



