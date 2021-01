Зимни спортове Питсбърг и Флорида записаха първи победи през новия сезон в НХЛ 18 януари 2021 | 09:50 Прочетена 22 0



Кейси ДеСмит спаси 20 удара към вратата си, а освен това отрази ударите на Ти Джей Оши, Никлас Бакстрьом, Евгений Кузнецов и Александър Овечкин при наказателните удари. Така тимът спря най-лошата си серия за начало на сезона от четири години насам.

Career goal No. 707 for Alex Ovechkin (@ovi8). #NHLFaceOff



pic.twitter.com/WnaBFzFv8X — NHL (@NHL) January 17, 2021

: https://t.co/wMcrp6Hl3R @Sportsnet pic.twitter.com/WnaBFzFv8X — NHL (@NHL) January 17, 2021 Ивън Родригес, Колтън Скевиър и Маркус Петерсон вкараха първите си попадения за Питсбърг през сезона. Овечкин също беше точен за Вашингтон, като това е негов гол номер 707 и се доближи на един от Майк Гартнър, заемащ 7-ото място в ранглистата. Бакстрьом и Ник Доуд също се разписаха за Кепитълс, които водят с 5 точки в дивизия МасМутуъл Ийст.



Защитникът Кийт Яндъл вкара своя гол номер 100, а вратарят Крис Дрийджър спаси 23 удара в техния първи мач и превърнал се в победа за Форида над Чикаго с 5:2. Еето Луостранинен пък записа първото си попадение в НХЛ. Останалите бяха дело на Аарон Екблад, Патрик Хорнквист и Жонатан Хибордо.

