20-годишен китаец надхитри Джон Хигинс за титлата в "Мастърс"!

Snooker has a new star



20-year-old Yan Bingtao is crowned Masters champion on his debut in the tournament pic.twitter.com/pzpTRFn858 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 17, 2021 20-годишният китаец Ян Бинтао се превърна в петия дебютант, който печели титлата в "Мастърс" - най-престижния турнир извън ранкинг системата. Втората щека на Азия срази не кого да е, а неостаряващия Джон Хигинс с 10:8 и вдигна първата си купа от "Тройната корона", превръщайки се не само в 25-ия различен шампион в историята на турнира, ами и във втория от Азия след Дин Дзюнхуей, който точно преди 10 години отврои вратата за сънародниците си към джентълменския спорт.

What an unforgettable week it's been for the young Masters debutant Yan Bingtao. Taken the scalps of Robertson, Maguire and Bingham, three final-frame deciders and now the newly crowned @Betfred Masters Champion. A truly incredible player!#bbcsnooker #MastersSnooker #Snooker pic.twitter.com/FpfsM3TxBm — Alyssa Walsh (@SnookerLoopyOwl) January 17, 2021 Хигинс имаше няколко отлични възможности да изгради солидна преднина във финала, но направи нехарактерни грешки, които позволиха на съперника му не просто да запазва интригата, ами и да излезе напред в решителния момент от финала. Вълшебника от Уишоу остава с девет титли от "Тройната корона" и не можа да добави още една към тях, като последната му остава от 2011-а на Световното първенство. Великият шотландец има две купи от "Мастърс" на сметката си, последната от които постигната през 2006-а след 10:9 над Рони О'Съливан. Ян Бинтао е не само наследник на Дин Дзюнхуей по отношение на снукър величието, но и едва петият дебютант в историята, триумфирал на "Мастърс" - другите такива са Дъг Маутджой, Тери Грифитс, Стивън Хендри и Марк Селби.



Хигинс направи 67 и на пръв поглед беше спечелил първия фрейм от вечерната сесия, но направи грешка по черната и върна китаеца на масата. Бинтао разчисти масата и изравни резултата, а след това и реализира върнатата черна топка за невероятна "кражба" на фрейма. Обрат се получи и в следващата партия, когато Вълшебника от Уишоу сбърка по жълта и си седна отново на стола, което пък даде възможност на съперника му със серия от 76 да изравни! Великият шотландец все пак се реваншира за предишните си грешки с кражба на свой ред, когато Бинтао беше натрупал актив от 51 точки, но загуби фрейма - 6:5.





Jaw-dropping snooker from Yan Bingtao #lovesnooker @Betfred pic.twitter.com/8KpxnEUrW9 — World Snooker Tour (@WeAreWST) January 17, 2021 Хигинс се "раздвижи" между топките най-накрая в следващата партия и с първия сенчъри брейк (116) във финала поведе със 7:5. Изненадващо или не обаче след интервала двукратният шампион по някакъв начин успя да позволи на опонента му да спечели фрейма по последната черна, въпреки че имаше възможности да увеличи аванса си. Впоследствие пък Бинтао дори изравни на 7:7 с първия си сенчъри от 103 точки. Хигинс отново изпусна синята като фрейм-бол и за трети път във финала загуби партията по черната топка, което изведе 20-годишният китаец напред в резултата - 7:8! Вълшебника от Уишоу веднага отвърна на предизвикателството с труден брейк от 63 за 8:8, но в началото на следващия фрейм продължи с елементарните грешки и загуби инерцията си. Халф-сенчъри от 70 доближи Бинтао максимално до бленувания успех - 8:9.



И двамата направиха грешки в 18-ата партия, но тези на Хигинс продължиха да бъдат по-знакови, при което Ян заслужено се задържа за серия от 64. Тя се оказа достатъчна за преднина от три снукъра, които шотландецът все пак опита да потърси. Той стигна до един от нужните, но по-често трябваше да се отбранява в сейфти-размяната, като в крайна сметка Бинтао вкара последната червена и триумфира заслужено.

