Точността изневери на Аталанта срещу Дженоа (видео)

Отборите на Аталанта и Дженоа завършиха наравно 0:0 в Бергамо в двубой от 18-ия кръг на Серия "А".

Както и се очакваше, домакините бяха много по-опасният тим на терена и създадоха редица положения. Ударите на "нерадзурите" по посока на противниковата врата бяха 19 (от тях 12 през втората част), но само два попаднаха в очертанията й, като бяха спасени от Матия Перин. В 64-ата минута Ханс Хатебур беше близо до гол, ала с удара си той прати топката в напречната греда. "Грифоните" нанесоха повече точни удари - 3, но след почивката нито веднъж не погледнаха към вратата, пазена от Пиерлуиджи Голини.

