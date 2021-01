Президентът на Марсилия към играчите: Играхте като боклуци

Президентът на Марсилия Жак-Анри Ейро е бил видимо бесен и е вдигнал скандал на играчите на отбора след шокиращата домакинска загуба с 1:2 от опашкаря Ним. Това твърди RMC Sport, позовавайки се на анонимен футболист на тима.



"Той ни каза, че представянето ни в мача е било жалко, че сме играли като боклуци, че сме били надиграни от последния в Лига 1 и че не сме показали никакво желание. Президентът беше бесен. Заяви ни, че не сме достойни за тази фланелка и че не сме показали уважение към феновете. Също така, ако стадионът е бил пълен, ние нямало да се приберем вкъщи поне до 03:00 часа през нощта", споделя играчът. "Жак-Анри се успокои накрая и ни обясни, че с двата ни мача пасив спрямо останалите, ние все още сме в битката за титлата, но помоли играчите да се погледнат в огледалото. Нормално е след това, което видяхме вчера", добавя член на треньорския щаб, също останал неназован.

Marseille President Eyraud launched Sunday morning rant at squad following defeat to Nîmes, telling them that not a single player was good enough for a top European club & that if foreign players don't learn French quickly, they'll be sold in summer. (RMC) https://t.co/dCBx9PEAJJ