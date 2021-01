НБА Кемба Уокър с дебют за сезона срещу Никс 17 януари 2021 | 18:27 Прочетена 87 0



Гардът на Бостън Селтикс Кемба Уокър ще има възможността да изиграе първия си мач за настоящия сезон тази вечер. "Келтите" приемат у дома Ню Йорк Никс от 20:00 часа бълг. време, а 30-годишният плеймейкър на тима е вписан като "активен" за днешната среща. Kemba Walker is available to make his season debut today



The PG has been out with a knee injury pic.twitter.com/TYe7Bds7Fk — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) January 17, 2021 Уокър пропусна старта на новата кампания поради лекуване на травма в лявото коляно, която го измъчваше и през миналия сезон. Старши треньорът Брад Стивънс разкри, че гардът ще играе около 20 минути срещу Никс, тъй като не е в достатъчно добра кондиция. Lineup note: Kemba Walker (knee) will be limited to around 20 minutes Sunday. — FantasyLabs NBA (@FantasyLabsNBA) January 17, 2021 През миналия сезон Уокър записа средно по 20.4 точки, 3.9 борби и 4.8 асистенции. Бившият играч на Шарлът Хорнетс ще се опита да помогне на отбора си да постигне шеста поредна и общо девета победа от началото на сезона. Селтикс са лидери в Източната конференция с актив от 8-3. 0



SPORTAL.BG

