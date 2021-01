"Кървав гол" не стигна за победа на Парма (видео)

Отборите на Парма и Сасуоло завършиха наравно 1:1 на "Мапеи" в двубой от 18-ия кръг на Серия "А". Така "дуковете" останаха без победа в последните си девет мача, но поне прекъснаха серията си от пет поредни загуби. Също така те нямат поражение от "неровердите" в последните си пет мача срещу тях.

В 21-ата минута Франческо Капуто се разписа за гостите, но попадението му не беше признато поради негова засада. В 37-ата минута домакините поведоха, след като Юрай Куцка с глава засече центриране на Джузепе Пецела. Интересното е, че словакът стигна до въпросното попадение с бинтована глава, която беше разкървавена още в 34-ата секунда на мача. Неговият отбор се виждаше победител, но в добавеното време Максим Бузи фаулира Джан Марко Ферари в наказателното си поле и съдията посочи бялата точка. Така Филип Джуричич оформи крайното 1:1 с точно изпълнена дузпа.

Juraj Kucka after Vlad Chiriches accidentally kicked him in the head 34 seconds into #Sassuolo v #Parma https://t.co/VLsIMkRzPE