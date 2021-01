Радост в Барселона: Меси се гласи да е титуляр

Суперзвездата на Барселона Лионел Меси ще е титуляр в тазвечершния финал за Суперкупата на Испания срещу Атлетик Билбао, съобщават Cadena SER и Sport.



По тяхна информация тази сутрин Меси е тренирал наравно със своите съотборници. Той е останал доволен от състоянието си след тренировката и затова е изразил своето желание пред наставника Роналд Куман да стартира от първата минута срещу баските, които са сред любимите му съперници. Както е известно, аржентинецът пропусна полуфинала срещу Реал Сосиедад, спечелен след изпълнението на дузпи, заради мускулни болки, получени по време на победата над Гранада.

Lionel Messi is starting tonight. He has decided that he wants to play. If there is no setback in the activation session, he will be part of the XI. [cadena ser]