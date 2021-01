Зимни спортове Тактическо бягане донесе успеха на французойка в масовия старт в Оберхоф 17 януари 2021 | 17:02 Прочетена 88 0



копирано

Много добре изградена тактика по последната обиколка донесе победата на Жуля Симон (Франция) в масовия старт на 12.5 километра от Световната купа по биатлон в Оберхоф (Германия). Julia Simon remporte la mass start ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/bpiorYoUKc — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 17, 2021 Французойката, за която това е втора победа в кариерата, излезе първа след последната стрелба, но още в първите 800 метра на финалния тур тя бе изпреварена от Франциска Пройс (Германия). Въпреки това Симон не се отказа и изпревари своята съперничка още до контролата на 12 километра, след което отвори преднина по последното изкачване и завърши с преднина от 3.9 секунди спрямо Пройс. Трета на финала пристигна Хана Йоберг (Швеция), която завърши на 11.7 секунди зад Симон, след като направи три наказателни обиколки, също колкото и победителката, докато втората бе с една по-малко. And then there was ... one: Dorothea Wierer is now the only woman who has a hit rate in this mass start - and a healthy lead over the field. Will she be able to see this home? #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/F9SAFgrh7L — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021 Фаворитката за успеха преди последната визита на огневия рубеж Доротея Вирер (Италия) завърши едва шеста, след като допусна нетипичните за нея две грешки и направи много слаба последна обиколка. Точно зад нея завърши водачката в генералното класиране Марте Олсбу Рьозеланд (Норвегия), която подобно на своя сънародник Йоханес Тингес Бьо в масовия старт при мъжете по-рано днес, направи по една наказателна обиколка във всяка от стрелбите си. Нейната основна преследвачка в битката за големия глобус Тирил Екхоф (Норвегия) остана осма днес, също с четири пропуска. Terrible luck for Lisa Hauser with a fall on the last loop. Fingers crossed she's fine #OBE21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TV8BYJy3Ej — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021 Така след края на петия кръг за Световната купа Рьозеланд води с актив от 579 точки, пред Екхоф с 560 и Хана Йоберг с 550. В битката за малкия глобус в дисциплината масов старт начело с по 96 точки са Симон и Рьозеланд, а трета с 88 е Екхоф. Програмата на Световната купа продължава следващата седмица в Антхолц-Антерселва където от четвъртък до неделя ще се проведат стартове в дисциплините индивидуално, масов старт и класически щафети. Първият старт за жените ще е в петък от 15:15 часа българско време в дисциплината индивидуално на 15 километра.

Още по темата

0



копирано

ЕВГЕНИ ВЪКОВ Репортер отдел "Спорт" Прочетена 88

1