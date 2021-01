Кавалиърс жертват МакГий заради ново попълнение

Пристигането на центъра Джарет Алън в Кливланд Кавалиърс вероятно ще доведе до още промени в тима. В момента "кавалерите" разполагат с трима играчи на позицията център в отбора - Андре Дръмънд, Алън и ДжаВейл МакГий, но според ESPN, цитиран от Legion Hoops, последният няма да остане още дълго в Охайо и ще бъде разменен.

The Cavaliers have begun exploring trades for JaVale McGee, via ESPN.