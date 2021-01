Зимни спортове Невероятно последна обиколка донесе победата на Бьо в масовия старт в Оберхоф 17 януари 2021 | 14:28 - Обновена Прочетена 237 0



Тарей Бьо (Норвегия) записа своята втора победа от началото на сезона в Световната купа по биатлон, след като триумфира в масовия старт на 15 километра в Оберхоф (Германия). Носителят на големия кристален глобус за 2011 година стигна до успеха след невероятно последна обиколка по тежкото немско трасе, в която той стопи преднината от 8.6 секунди, която Бенямин Вегер (Швейцария), Симон Едер (Австрия) и Феликс Лайтнер (Австрия) си осигуриха с чистите си стрелби. Самият Бьо имаше преднина от 12.6 преди стрелбата, но завъртя една наказателна обиколка, която бе негова единствена днес и така се озова в ролята на преследвач. Could it be an Austrian-Swiss battle between Weger, Eder and Leitner for the victory -- or can @tarjei_boe make up the 8 seconds on the last loop? #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/saRJSLNB9a — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021 Все пак норвежецът настигна първите трима още преди средата на последната обиколка от 3 километра, след което спокойно отвори преднина от 3.6 секунди пред Лайтнер, докато трети завърши Вегер. За двамата това са първи подиуми в кариерата в Световната купа, като те стигнаха до тях благодарение на перфектните си стрелби. Good start for @hoferluki, Laegreid, Dale, and @tarjei_boe who clear all five targets in the first prone. #OBE21 https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/xdvclk13dJ — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021 Носителят на големия глобус за последните два сезона Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) остана седми днес, след като допусна по една грешка във всяка от стрелбите си. Въпреки това, той увеличи преднината си на върха в генералното класиране, тъй като основният му преследвач Стурла Холм Легрейд (Норвегия) завърши 12-ти с общо два пропуска. Победителят от първия масов старт за сезона в Хохфилцен преди Нова Година Арнд Пейфер (Германия) днес остана 11-ти, след цели три пропуска. Really bad luck for @EmilienJck who had to switch from his rifle to spare rifle at the first standing shooting. #OBE21https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/NfFbhZ8Z5R — IBU World Cup (@IBU_WC) January 17, 2021 Така в генералното класиране за големия глобус по-малкият от братята Бьо води с актив от 618 точки, следван от Легрейд с 564, а трети с 511 е днешният победител. В борбата за малкия глобус в дисциплината масов старт, Тарей Бьо излезе начело със 108 пункта, следван от Пайфер с 90 и Тингес Бьо със 72. Програмата на Световната купа продължава следващата седмица в Антхолц-Антерселва където от четвъртък до неделя ще се проведат стартове в дисциплините индивидуално, масов старт и класически щафети. Първият старт за мъжете ще е в петък от 14:15 часа българско време в дисциплината индивидуално на 20 километра.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ

