Марта Басино е кралицата на гигантския слалом този сезон

Fourth consecutive GS victory for Italy's Marta Bassino this season and 2nd in 2 days in Slovenia. Looks unbeatable. Wins by 0.66 over SwIss Gisin. First run leader Shiffrin struggles in 2nd run & drops to 6th.#italy pic.twitter.com/F6wLemHefM — Brian Pinelli (@Brian_Pinelli) January 17, 2021 Новата надежда и гордост на италианските алпийски ски Марта Басино спечели четвърта победа в гигантския слалом през сезона в Световната купа, постигайки дубъл на пистата в словенския зимен център Кранска гора. Тя записа общо време от 2:18.06 минути и остави на 0.66 секунди зад себе си първата подгласничка Мишел Гизин от Швейцария. Представителката на домакините Мета Хроват пък завърши на трето място с пасив от 0.73 и за трети път в кариерата си се изкачи на подиума в Световната купа. Лара Гут-Бехрами и Теса Уорли останаха в подножието на почетната стълбица, а лидерката от първия манш Микаела Шифрин малко разочарова с второто си спускане, защото се влече на шестата позиция. Топ 10 допълниха София Годжа, Уенди Холденер, Алис Робинсън и Петра Влъхова.





Marta Bassino claims her fourth World Cup Giant Slalom win of the season



What a weekend for the Italian in Kranjska Gora pic.twitter.com/ooufWXq1fT — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 17, 2021 С четирите си победи в дисциплината Басино застрашава националния рекорд в това отношение, постигнат през 2007/08, когато Денис Карбон спечели пет старта в гигантския слалом. За последно Марта не беше победителка в дисциплината (когато завършваше състезанието) миналата година именно в Кранска гора, когато остана пета. Разочарованието за италианския отбор дойде от досегашната лидерка във временното класиране за малкия кристален глобус Федерика Бриньоне, която направи грешка в средата на пистата и не завърши втория манш. Бриньоне вече е трета в това подреждане, а очаквано Басино окупира върха с 400 точки, следвана от Гизин с 272 и Федерика с 250.



В генералното класиране водачка е Влъхова, а зад нея са Гизин, Басино и Шифрин. #FISalpine WCup #KranjskaGora

GS W

1 Marta #Bassino 2'18"06

2 Michelle Gisin +0"66

3 Meta Hrovat +0"73

4 Lara Gut-Behrami +1"14

5 Tessa Worley +1"25#sci #ski #skiing pic.twitter.com/dxMAjVo1Zr — SportRisultati (@SportRisultati) January 17, 2021 Крайно класиране в гигантския слалом за жени в Кранска гора:



1. Марта Басино (Италия) - общо време 2:18.06 минути (1:10.72 минута в първия манш и 1:07.34 минута във втория манш)

2. Мишел Гизин (Швейцария) - 2:18.72 (1:10.86 и 1:07.86)

3. Мета Хроват (Словения) - 2:18.79 (1:11.28 и 1:07.51)

4. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) - 2:19.20 (1:11.69 и 1:07.51)

5. Теса Уорли (Франция) - 2:19.31 (1:11.38 и 1:07.93)

6. Микаела Шифрин (САЩ) - 2:19.33 (1:10.42 и 1:08.91)

