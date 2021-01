Център на Маями с призив към съотборниците си

Маями Хийт попада в списъка от разочароващи отбори през настоящия сезон. "Горещите", които достигнаха до Финалите на НБА миналата година, са чак 11-и в класирането в Източната конференция, след като вчера допуснаха третата си поредна загуба - 100:120 от слабака Детройт Пистънс. След мача един от лидерите на тима - центърът Бам Адебайо, който се завърна след два мача отсъствие, заяви, че той и съотборниците му не играят по обичайния за културата на Маями Хийт начин.

"Вече трябва да се осъзнаем и да отстраним проблемите си. Трябва да намалим грешките си, да подхождаме по-концентрирано и умно с топката, включително и аз. Не бих казал, че ситуацията е разочароваща, но вече губя търпение... В момента изобщо не играем по обичайната за Маями Хийт култура, която представляваме. Ние сме куп момчета, които са били пренебрегнати и отхвърлени, но са стиснали зъби и са се справили с проблемите. Сега обаче не го правим", каза Адебайо, който записва средно по 18.8 точки, 8.8 борби и 5.1 асистенции в 9 мача през сезона.

