Пол Джордж: Завръщам се, за да си отмъстя

Пол Джордж се е заел с мисията да опровергае мненията на критиците си през настоящия сезон. Звездата на Лос Анджелис Клипърс прави страхотен редовен сезон, в който записва средно по 25.3 точки, 6.1 борби и 5.2 асистенции. Още по-впечатляващи са процентите стрелба на крилото - 50.3% от игра, 51.5% от тройката и 91.8% от наказателната линия.

"Завръщам се, за да си отмъстя", категоричен бе PG13 след разгрома над Сакраменто със 138:100. "Не ми хареса как приключи миналият сезон, как хората видяха някаква слабост у мен. Аз трябваше да им отговоря. Това ме захрани и ме постави в такава позиция, в която исках да се завърна и бъда себе си отново. След тежката минала година аз попаднах в много тъмно място, от което можех да намеря изход единствено като се подобря. Това беше единствената мисъл в главата ми - да стана по-добър. В момента съм в по-стабилно психическо състояние", добави той.

Paul George said "people saw weakness" in him during the 2020 playoffs.



His numbers this season

25.3 Pts

6.1 Reb

5.2 Ast pic.twitter.com/2ySNoq91tq