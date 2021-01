Бокс Сделката за Джошуа - Фюри е готова, остана само да подпишат договора 17 януари 2021 | 13:10 - Обновена Прочетена 195 0



копирано

Промоутърът на Антъни Джошуа - Еди Хърн - обяви пред The Times, че сделката за мегасблъсък с Тайсън Фюри практически е сключена, макар още да няма подписан договор.



"Сделката е готова, просто още не е парафирана. Финансовите детайли са изчистени, просто избистряме подробностите по телевизионното излъчване. Единствено ни остава да подпишем договора, но когато говорим за двубой от такава величина, около 15 пъти се преминава и препрочита всяка буква по документите.





Anthony Joshua vs. Tyson Fury has been agreed, Eddie Hearn has told the Times pic.twitter.com/Dpx6AMcX1Z — ESPN UK (@ESPNUK) January 16, 2021 Вероятно първият сблъсък ще е в Близкия Изток, защото те са много активни и са фаворити да приемат срещата. Те много искат да организират мача. Надявам се реваншът вече да може да се проведе във Великобритания, като моето лично желание е това да бъде на стадион "Милениум", сподели Хърн пред "Таймс". Още преди седмици стана ясно, че приходите от първия двубой ще бъдат делени 50 на 50, а в реванша - 60-40 за победителя. В Саудитска арабия именно Джошуа направи реванша си с Анди Руис-младши, като има вероятност в Близкия Изток да бъде разрешено и присъствието на фенове, което е ключово за организаторите.



Причината за въпросните подробности по излъчването на мача, е, че Джошуа има контракт със Sky Sports за територията на Великобритания и с DAZN за останалия свят, а пък Фюри е обвързан с BT Sport за Обединеното кралство и ESPN за САЩ.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 195

1