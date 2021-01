Силен Алберт отново ще кара във втория манш на слалома във Флахау

След като вчера записа своите първи точки за сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини по време на първия слалом във Флахау (Австрия), днес Алберт Попов отново ще се бори за точки, след като остана 24-ти в първия манш на днешния втори слалом на пистата „Херман Майер“.

Алберт Попов с първи точки за сезона в СК, австриец с първа победа (снимки)

За разлика от вчера, когато Попов бе изключително консервативен в първото си спускане, днес българинът започна с атаката си още от старта и завърши с изоставане от само 1.44 секунди спрямо лидера Себастиан Фьосс-Сьолеваг (Норвегия). Представителят на Викингите премина трасето 53.50 секунди и по този начин си осигури преднина от 0.27 спрямо Фабио Гщрейн (Австрия) и 0.29 пред вчерашния победител Мануел Феллер (Австрия).

Let's go Flachau!! At 10.30 CET the first run of the 6th men's slalom is on!

Who will win today?#fisalpine @flachauinfo pic.twitter.com/VWXcmz79nS