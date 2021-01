НБА Сделката за Хардън може би спаси живота на звезда от НБА 17 януари 2021 | 12:42 - Обновена Прочетена 632 0



Breaking: Caris LeVert will be out indefinitely after an MRI revealed a small mass on his left kidney during a physical prior to finalizing the four-team trade.



LeVert will undergo further medical tests and more details will follow as needed. pic.twitter.com/XwlBqzMFEJ — SportsCenter (@SportsCenter) January 16, 2021 Ужасяваща новина сполетя една от изгряващите звезди на НБА - Карис ЛъВърт. Туморна маса в бъбрека е била открита на бившия гард на Бруклин Нетс, който премина в Индиана Пейсърс като част от сделката за Джеймс Хардън. Проблемът е бил засечен по време на медицинските прегледи при преминаването му в тима от Индианаполис. Генералният мениджър на Пейсърс Кевин Причърд заяви, че е сигурен, че ЛъВърт ще се завърне на паркета, но за момента не се знае кога ще стане това. Ако сделката не се бе случила и баскетболистът не бе преминал през прегледите, то не е ясно дали той въобще щеше да има представа за здравословния си проблем в близко бъдеще. "От името на мен и семейството ми, искаме да благодарим на Индиана Пейсърс за тяхната подкрепа по време на медицинските тестове. Ще се присъединя към отбора на тази страхотна организация възможно най-скоро", заяви ЛъВърт в изявление. Crazy how that trade might have saved Caris levert’s life — Itsrandon(6-6) (@bscobey13) January 16, 2021

Както е известно, Индиана привлече 26-годишния гард като заместник на напусналия в посока Хюстън Виктор Оладипо. В последните два сезона ЛъВърт се оформи като основен играч в състава на Бруклин. Миналата година гардът записа средно по 18.7 точки, 4.2 борби и 4.4 асистенции в 45 мача. За 12 мача с екипа на Нетс през този сезон той регистрираше по 18.5 точки, 4.3 борби и 6.0 асистенции въпреки наличието на големите звезди Кевин Дюрант и Кайри Ървинг.

