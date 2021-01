Зимни спортове Шифрин поведе след първия манш на втория гигантски слалом в Словения 17 януари 2021 | 11:53 - Обновена Прочетена 44 0



Микаела Шифрин (САЩ) записа най-доброто време в първия манш на втория пореден гигантски слалом валиден за Световната купа по ски-алпийски дисциплини, който се повежда в словенския зимен център Кранска Гора. Mikaela Shiffrin est la première à s’élancer sur le géant de Kranjska Gora.#Ski #KranjskaGora pic.twitter.com/zzOLuLUwD8 — 99% Sport (@LeSport99) January 17, 2021 Американката се спусна първа по трасето, което е с по-затворена конфигурация на вратите спрямо вчерашните два манша и с време от 1:10.42 минути оглави класирането с преднина от 0.30 секунди пред вчерашната победителка Марта Басино (Италия). Трета на 0.14 зад Басино остана Мишел Гизин (Швейцария), като тя е и последна с изоставане от по-малко от половин секунда спрямо Шифрин. Marta Bassino dietro a Mikaela Shiffrin #EurosportSCI | #FISAlpine pic.twitter.com/KJaJMO51nh — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 17, 2021 Лидерката в генералното класиране за Световната купа Петра Влъхова (Словакия), направи едно много консервативно спускане и даде време с 1.43 по-слабо от това на Шифрин, като това отреди осмо място преди втория манш. Носителката на големия кристален глобус за миналата година пък Федерика Бриньоне (Италия) пък завърши 12-та, въпреки че не допусна видими грешки по време на своето спускане. Нейното изоставане спрямо първото място е 1.93 секунди. Quinto posto momentaneo per Federica Brignone #EurosportSCI | #FISAlpine pic.twitter.com/34mvCb5pwc — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 17, 2021 Състезателката с най-заден стартов номер, която намери място сред най-бързите 30 в първия манш бе представителката на домакините Андрея Слокар, която се спусна с 62-ра по трасето, но даде 24-то време с пасив от 3.54 спрямо Шифрин. Първият манш бе прекратен за близо 20 минути след като Адриана Йелинкова (Нидерландия) падна тежко и бе изнесена от трасето на носилка, след което бе откарана в местната болница с линейка. Нейното състояние все още не е изяснено, но няма опасност за нейния живот. Освен нея, още 19 от записаните 63 състезателки не стигнаха до финала, 4 от които дори не стартираха. Вторият манш на днешния гигантски слалом стартира в 13:15 часа българско време. В него първа ще се спусне Розина Шийнбергер (Австрия), която има пасив от 4.34 спрямо Шифрин.

ЕВГЕНИ ВЪКОВ

