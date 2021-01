НБА Мемфис удържа Филаделфия в завръщането на Джа Морант 17 януари 2021 | 10:49 Прочетена 70 0



JA MORANT IS BACK pic.twitter.com/ki7eW8Y9fp — Bleacher Report (@BleacherReport) January 17, 2021 Серията на Мемфис Гризлис достигна четири поредни победи, след като "гризлитата" се наложиха със 106:104 (25:26, 35:28, 28:22, 18:28) над Филаделфия 76ърс в двубой от редовния сезон на НБА. По този начин отборът от щата Тенеси изравни баланса си за сезона и заема деветата позиция в класирането на Западната конференция с актив от 6-6. Сиксърс, които бяха без Джоел Ембийд и Сет Къри в титулярната си петица, инкасираха пето поражение за сезона. Отборът на Док Ривърс е под №4 в Изтока с баланс от 9-5. Голямата новина за Мемфис е завръщането на плеймейкъра Джа Морант. Гардът на "гризлитата" беше под въпрос до последно преди началото на мача, но все пак записа първото си участие от около две седмици насам. 21-годишният гард се завърна на паркета от контузия в левия глезен със 17 точки и 6 асистенции за победата на Гризлис. Ja Morant back. @JaMorant returned in the Nike Kobe 9 Elite “Christmas” tonight pic.twitter.com/iy1mkHImXF — B/R Kicks (@brkicks) January 17, 2021 Освен Морант, още шестима негови съотборници се разписаха с двуцифрен точков актив. Екзейвиър Тилман отбеляза 15 точки от пейката, Грейсън Алън завърши с 12 и 7 борби, Брандън Кларк, Кайл Андерсън и Дилън Брукс добавиха по 11 точки, а Дезмънд Бейн вкара 10 точки. За Филаделфия Шейк Милтън изигра пореден силен мач. Резервният гард отбеляза 28 точки при 10/18 стрелба от игра. Тобайъс Харис наниза 21 точки, Тайрийз Макси вкара 12, а Бен Симънс остана на асистенция от "трипъл-дабъл" - 11 точки, 16 борби и 9 асистенции. Утре от 2:00 часа Филаделфия гостува на Оклахома, а в понеделник срещу вторник от 00:00 часа Мемфис приема Финикс. 0



