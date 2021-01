Исторически дебют за Джеймс Хардън (видео)

Джеймс Хардън дебютира по най-добрия възможен начин за новия си отбор Бруклин Нетс. Брадата записа "трипъл-дабъл" още в първия си мач с екипа на "мрежите" и заедно с Кевин Дюрант донесоха победа на нюйоркчани над Орландо Меджик със 122:115 (29:26, 23:24, 32:33, 38:22) на домакинска територия. Нетс записват третата си поредна и общо осма победа от началото на сезона, като тимът на Стив Неш е пети в Източната конференция с баланс 8-6. Орландо е две места по-надолу с актив от 6-7.

