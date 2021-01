Зимни спортове Перфектен Алекс Георгиев донесе успеха на Рейнджърс в дербито на Ню Йорк 17 януари 2021 | 09:30 - Обновена Прочетена 349 0



Роденият в Русе вратар на Ню Йорк Рейнджърс в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ) Александър Георгиев записа първия си „шътаут“ през сезона по време на градското дерби с Ню Йорк Айлендърс, спечелено от Рейнджърс с 5:0. Goalie love. pic.twitter.com/I8n8aLGJMD — New York Rangers (@NYRangers) January 17, 2021 Георгиев бе перфектен между гредите и отрази всичките 23 шайби, които гостите отправиха към него, с което помогна на Рейнджърс да запишат своя първи успех през новия сезон в НХЛ. С представянето си в срещата, той бе избран за играч на мача. Georgie: "A lot of work was put into the last 10 months. I felt like in camp, my game was pretty good and I came confident into camp and brought that into this game." pic.twitter.com/nWZJ3ms5DF — New York Rangers (@NYRangers) January 17, 2021 Домакините започнаха срещата ударно и още в 132 секунда Павел Букниевич открив резултата след като Мика Зибанежад отне шайбата в средната зона и при игра двама на един Букниевич не сбърка. До края на първата третина играта беше равностойна, но Артеми Панерин успя да направи преднината на домакините двойна 13:46 след началото на срещата след като бе изведен само срещу вратаря на „островитяните“. Последва ново затишие до края на частта, като двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 2:0 за Рейнджърс. First start in 10 months.

Casual shutout.

Not a big deal. pic.twitter.com/iCWKJKfRHo — New York Rangers (@NYRangers) January 17, 2021 През втория период Букниевич записа своето второ попадение в срещата 5:57 след неговото начало, след нова контраатака. Каапо Какко увеличи преднината на Рейнджърс на четири попадения 4:36 преди края на частта, след мощен удар в почти опразнената врата на новобранеца Иля Сорокин. THAT'S A W. pic.twitter.com/sh9VeKh4HB — New York Rangers (@NYRangers) January 17, 2021 Крайното 5:0 оформи Панерин, който се разписа при игра с човек повече 4:04 преди края на срещата. С победата си Рейнджърс се изкачиха на петата позиция в Източната дивизия на НХЛ с актив от 2 точки, докато Айлендърс са шести също с 2 пункта, но по-лоша голова разлика. В следващия си двубой съставът на Рейнджър ще приеме Ню Джърси Девилс в сряда сутрин българско време, докато Айлендърс ще домакинства на Бостън Бруинс ден по-рано.

