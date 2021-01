Дори и без Почетино, ПСЖ се справи с Анже (видео)

Френският шампион Пари Сен Жермен записа минимална победа с 1:0 при гостуването си на Анже от 20-ия кръг на Лига 1. В този мач парижани бяха водени от асистентите на Маурисио Почетино - Хесус Перес и Мигел Д'Агостино, тъй като аржентинецът е заразен с коронавирус и е под карантина.

Единственото попадение в двубоя отбеляза Левин Курзава в 70-ата минута, когато той беше точен от воле след недобре изчистена топка. С днешната победа ПСЖ събра 42 точки и се изкачи на първата позиция в класирането преди досегашният лидер Лион да си изиграе мача срещу Метц от този кръг.

FT in Angers. (0-1)



3 points on the road with an improved second half!#SCOPSG pic.twitter.com/WnrPTBVogg