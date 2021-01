Занго подобри световния рекорд в тройния скок в зала

Фабрис Хюджис Занго (Буркина Фасо) подобри световния рекорд в тройния скок в зала, след като постигна резултат от 18.07 метра на състезание в Обиер (Франция). Рекордьорът на Африка в зала и на открито коригира с 15 сантиметра предишния планетарен рекорд, който беше поставен от неговия френски треньор Теди Тамго в Париж през 2011 г., когато той спечели европейската титла в зала със 17.92 метра.

“Когато ученикът надмине своя учител!!!”, написа Тамго в Twitter под снимка на двамата с рекорда.

27-годишният Занго откри състезанието с фаул, последва опит от 17.33 м, фаул в трети опит. В четвъртия той се приземи на 17.61 м, след това на 17.70 м, а във финалния си шести опит прати световния рекорд в зала в историята, след като постигна 18.07 м.

“Ние вече знаехме, че рекордът трябва да падне. Сега се връщаме обратно към работа, защото не трябва да спираме тук”, заяви Тамго, който започна да води подготовката на атлета от Буркина Фасо през юли 2018 г.

World record* alert! @HuguesZango_TS triple jumps 18.07m to smash the world indoor record previously held by his coach @TeddyTamgho.



