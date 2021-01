Роналдо посочи трансферна грешка на Реал Мадрид

Бразилската футболна легенда Роналдо, който е играл както за Интер, така и за Реал Мадрид, смята, че испанският шампион е сгрешил, като е продал халф-бека Ашраф Хакими на "нерадзурите". Мароканският национал премина на "Джузепе Меаца" през миналото лято за сумата от 40 млн. евро и засега има 6 гола и 4 асистенции в 17 мача в Серия "А".



Феномена: Дербито няма да реши Скудетото, очаквам изненадващ финал на сезона

Дали Интер са фаворити за Скудетото? Те имат страхотен треньор и тим с точно определена идентичност. Освен това напролет те няма да играят в Европа. Това никога не е нещо добро, но няма да съм изненадан, ако Интер спечелят повече точки от своите конкуренти през март, когато се подновяват евротурнирите. Те подписаха с изключителен играч в лицето на Хакими. Той е сред най-добрите попълнения на Интер за последното десетилетие. Реал Мадрид допусна грешка, като му позволи да си тръгне. Понякога си мисля: "Рони, представи си себе си и него. Щяхме да играем на висока скорост".

