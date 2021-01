Куман: От Меси зависи дали ще играе утре

Наставникът на Барселона Роналд Куман изрази надежда, че суперзвездата на тима Лионел Меси ще успее да играе срещу Атлетик Билбао в утрешния финал за Суперкупата на Испания, въпреки разтежението в лявото му бедро. Той обаче подчерта, че крайното решение за това ще вземе именно аржентинецът. Междувременно, от AS се позовават на свои източници в клуба, според които нападателят ще започне двубоя като резерва.

"Добре сме и се радваме, че утре ще играем. Имахме голяма умора, но три-четири дни почивка са достатъчни. Очаквам труден двубой, защото съперникът е конкурентоспособен. Ако те ни пресират високо, ще трябва да наложим своята игра и да доминираме. Срещу Реал Сосиедад ни беше трудно да влезем в мача. Трябва да сме на нашето ниво, както е напоследък. Разбира се, че този трофей е важен. За да покажеш, че си на правия път, винаги е важно да печелиш неща. Това е трофей все пак. Всеки такъв, на който ти изпишат името, е важен, за клуба - също.

