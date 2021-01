Волейбол Динамо удари Зенит в Казан! Алекно бесен (видео + снимки) 16 януари 2021 | 19:55 - Обновена Прочетена 272 0



Динамо удари и надигра като гост Зенит в Казан с



Въпреки това, Зенит остава на 3-о място във временното класиране с 37 точки след 13 победи и 5 загуби. Московчани пък са 4-и с 35 точки след 12 победа и една единствена загуба. Двата тима ще излязат един срещу друг отново още утре (17 януари) в среща от редовния 18-и кръг. Двубоят е от 17,00 часа българско време.



Динамо направи много повече грешки - 35 срещу 22, но Зенит не се възползва дори и от тази помощ, като игра много слабо в атака. Казанци отстъпваше и на всички други елементи.



В същото време Динамо игра без основния си реализатор Цветан Соколов, който сега играе за България на европейската квалификация в Израел. Но той беше заменен блестящо от Романас Шкулявичус, който в първите два гейма буквално изобщо не забеляза казанската блокада, отбелязвайки 14 точки от 19 опита и допусна само една грешка. В крайна сметка Шкулявичус бе над всички със страхотните 22 точки (2 блока и 59% ефективност в атака) за победата.



Иля Власов и Вадим Лихошерстов също допринесоха много за проблемите на Зенит, като забиха съответно 4 и 5 блока и завършиха с по 12 точки. Ярослав Подлесних пък добави 13 точки (2 блока, 52% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане) за успеха.



ЗЕНИТ (КАЗАН) - ДИНАМО (МОСКВА) 1:3 (22:25, 22:25, 25:23, 19:25)

ЗЕНИТ: Александър Волков 9, Ървин Нгапет 11, Бартош Беднож 3, Александър Бутко, Алексей Кононов 6, Максим Михайлов 15 – Валентин Голубьов-либеро (Андрей Сурмачевский 1, Фьодор Воронков 8, Денис Земченок)

Старши треньор: ВЛАДИМИР АЛЕКНО

ДИНАМО: Павел Панков 7, Романас Шкулявичус 22, Ярослав Подлесних 13, Антон Семишев 7, Вадим Лихошерстов 12, Иля Власов 12 - Евгений Баранов-либеро (Сам Деруу 3, Чеславс Свентицкис, Семьон Дмитриев)

