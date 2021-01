Пирло: Конте първи ме вдъхнови да стана треньор

Наставникът на Ювентус Андреа Пирло призна, че неговият колега в Интер Антонио Конте първи го е вдъхновил да се захване с треньорството. Както е известно, световният шампион с Италия игра под ръководството на по-опитния специалист първо при "бианконерите", а след това и в националния отбор. Утре обаче двамата за първи път се изправят един срещу друг край тъчлинията в дербито между двата гранда.



"Очаквам да видя агресивен Интер, който ще иска да наложи темпото в мача. Ние обаче сме Ювентус и искаме да отидем на "Сан Сиро" с нашия стил на игра без да изпитваме напрежение. Не бива да изпитваме страх, нито нервност дори в толкова важен мач. Трябва да освободим своите умове. Ние сме Ювентус и би трябвало да сме свикнали с това хората да имат високи очаквания към нас. Победата ще ни даде увереност, която е отвъд трите точки. Може и да имаме различни философии в момента, но и двата отбора ще се борят докрай за титлата.

Конте и аз сме два много различни характера и сигурно затова винаги сме се разбирали доста добре. Наистина си поговорихме преди началото на сезона. Между нас си остава голямото уважение и привързаността. Той сътвори история с Ювентус и аз научих много от него, така че винаги ще съм благодарен. Конте е първият човек, който ме накара да поискам да стана треньор. Той е чудесен и като човек, и като треньор. Утре обаче ще сме опоненти край тъчлинията. Уестън Маккени не е 100% готов, но е добре, че ще ни бъде на разположение. Аарън Рамзи тренира цяла седмица, така че при него няма проблеми. Джорджо Киелини също се справя добре и е добавена стойност за този състав", коментира Пирло на своята пресконференция.

