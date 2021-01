Лоша новина за Григор Димитров в Мелбърн

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остава без услугите на своя треньор - Данте Ботини, в следващите 14 дни. Аржентинецът ще изтърпи двуседмична карантина в Мелбърн, тъй като е бил в чартърния полет от Лос Анджелис, в който бяха открити две положителни проби за COVID-19. По този начин Ботини няма как да води подготовката на българина през следващите две седмици поради това, че няма право да излиза от хотелската си стая.

