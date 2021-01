РБ Лайпциг отново пропусна да превземе върха в Бундеслигата (видео)

Отборите на Волфсбург и РБ Лайпциг не успяха да се победят и завършиха наравно 2:2 в мач от 16-ия кръг на Бундеслигата, изиграл се на "Фолксваген Арена".

"Биковете" излязоха напред в резултата още в 5-ата минута, когато Емил Форшберг намери с пас непокрития Норди Мукиеле, който пък на свой ред се разписа. В 22-ата обаче Яник Герхарт центрира, а Ваут Вегхорст с глава изравни за "вълците" в своя мач номер 100 с екипа на тима. Домакините дори стигнаха до пълен обрат в 34-ата минута, когато шут на Ренато Щефен рикошира във Вили Орбан и стана неспасяем за вратаря. Именно унгарският защитник се реваншира в 54-ата минута, когато добута топката в противниковата мрежа след изпълнение на фаул и така подпечата крайното 2:2. В 62-ата Джон Антъни Брукс все пак можеше да вкара победен гол с глава, но ударът му след центриране от корнер беше спрян от страничната греда на вратата на гостите.

The points are shared in Wolfsburg



#RBLeipzig #WOBRBL pic.twitter.com/JJBx1peDJY