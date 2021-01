НБА Хардън: Бруклин получи играч на елитно ниво, не съм се заяждал с никого в Хюстън 16 януари 2021 | 16:42 - Обновена Прочетена 74 0



копирано



Джеймс Хардън даде първото си интервю като част от Бруклин Нетс. Брадата, който пристигна в "мрежите" след размяна с Хюстън Рокетс и още два отбора, говори по няколко теми на първата си пресконференция след трансфера. 31-годишният стрелец сподели защо е искал да премине при "мрежите", коментира отношенията си с другите две звезди Кевин Дюрант и Кайри Ървинг, отговори на захапката на ДеМаркъс Казънс и уважи организацията на Хюстън Рокетс за това, че го е изпратила там, където той самият е искал. "Това е шанс, който значи много за мен. Прекарах цели осем години в Хюстън и сега съм готов за ново начало. В отбора ни има невероятен талант, а ръководството и треньорския щаб са страхотни. Това ново начало ще ми даде възможност да се боря за титла. Отборът получава играч и лидер на елитно ниво или просто човек, който е готов да направи каквото е нужно, за да спечели възможно най-много. Готов съм да се жертвам за тима. И тримата с Кевин и Кайри сме елитни играчи, които трябва да изградят химия помежду си и да се жертват за отбора. Не сме егоисти, винаги гледаме да подаваме и да играем баскетбол по правилния начин. Това е най-важното от всичко останало. Казънс се нахвърли върху "неуважителния" Хардън Хардън отговори на заяждането на бившия си съотборник ДеМаркъс Казънс, който определи държанието му като "неуважително": Не съм се държал неуважително с никого. Тези момчета пристигнаха в Хюстън току-що. Аз бях там от доста дълго време и преживях много върхове и спадове с организацията. Не съм бил неуважителен, просто направих коментар, че отборът като цяло не е готов да се бори за титла. Аз съм на такъв етап от кариерата си, в който бих искал да имам шанс за трофея. Пак казвам, не съм се държал по този начин към съотборниците ми или организацията. “I wasn’t disrespectful to anyone.”



James Harden opens up about his recent postgame comments and departure from Rockets pic.twitter.com/LEamwbeNwc — Bleacher Report (@BleacherReport) January 15, 2021 Смятам, че нещата стават доста по-лесни, когато кипя в играта и разполагам с добри съотборници около мен. Вече проведох разговор със Стив Неш, с Майк Д'Антони, треньорския щаб и съотборниците ми. Чувствам се по-уверен, защото стиловете ни в нападение и защита си пасват. Просто ще бъда себе си и ще се опитам да направя играта по-лесна за Кевин и Кайри, когато той се завърне, както и за високите играчи и стрелците ни.

Запитан защо е толкова уверен в успеха на Бруклин, при положение че не успя да постигне нещо значимо с Крис Пол, Уестбрук, Дуайт Хауърд и Кармело Антъни в Хюстън, Брадата отговори: "Имаме Кевин Дюрант и Кайри Ървинг в отбора, които са обградени от наистина добри съотборници - ДиАндре Джордан, Джеф Грийн, Лендри Шамет. Тимът е построен по такъв начин, че да може да отговори на всеки стил на игра. Добавяш и треньорския щаб към всичко останало и цялостно отборът се превръща в сериозен претендент за титлата".



James Harden on how he'd describe his conditioning right now:



"Great!" pic.twitter.com/EGe6mCnLIe — SportsCenter (@SportsCenter) January 15, 2021 Запитан защо е толкова уверен в успеха на Бруклин, при положение че не успя да постигне нещо значимо с Крис Пол, Уестбрук, Дуайт Хауърд и Кармело Антъни в Хюстън, Брадата отговори: "Имаме Кевин Дюрант и Кайри Ървинг в отбора, които са обградени от наистина добри съотборници - ДиАндре Джордан, Джеф Грийн, Лендри Шамет. Тимът е построен по такъв начин, че да може да отговори на всеки стил на игра. Добавяш и треньорския щаб към всичко останало и цялостно отборът се превръща в сериозен претендент за титлата". Нямам никакви гаранции, че като дойда в Бруклин ще спечеля. Но, по този начин аз си давам шанс, което е много важно за мен. Като бях по-млад за мен беше по-важно да заработя повече пари, за да подсигуря семейството си. В сегашния етап от кариерата ми искам да си дам шанс, за да постигна нещо голямо в Лигата. Това е цялата ситуация около преминаването ми в Бруклин. Знам, че няма да е никак лесно, но с този състав и треньорски щаб смятам, че ще имаме чудесен шанс.

"[The Rockets] worked with me and made sure I ended up here, so very appreciative."



- James Harden

(h/t @AdamZagoria ) pic.twitter.com/SYyq0mPujH — NBA Central (@TheNBACentral) January 15, 2021 Бруклин беше топ дестинацията в моя списък, въпреки че имаше още няколко заинтересовани отбори. Щеше да стане голяма лудница, ако бях изпратен някъде другаде. Искам да отдам заслуженото уважение на Хюстън Рокетс за това, че работиха с мен и ми помогнаха да се озова там, където аз исках", сподели Хардън. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 74

1