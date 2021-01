Басино в трета победа за сезона в гигантските слаломи за СК

Марта Басино (Италия) записа своята трета победа през сезона и общо четвърта в кариерата в Световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като триумфира в гигантския слалом в Кранска Гора (Словения).

