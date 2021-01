Адриан Андреев ще се бори за титлата в Анталия

Адриан Андреев победи квалификанта Алекс Марти Пухолрас от Испания със 7:5, 6:2 в мач от полуфиналите на турнира по тенис за мъже от веригата ITF в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара.

Adrian Andreev is into a 3rd final in his last 5 tournaments, won 19/22 matches!