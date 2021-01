Алберт Попов с първи точки за сезона в СК, австриец с първа победа

Алберт Попов спечели своите първи точки за сезона в Световната купа по ски-алпийски дисциплини, след като остана 16-ти по време на слалома във Флахау (Австрия).

Българинът бе 27-ми след първия манш, след което записа седмо време във втория и се изкачи с 11 позиции, също колкото напредна и Алекси Пинтюро (Франция), като двамата си поделят приза за най-голям напредък спрямо първото спускане. Французинът остана девети днес, с което запази водачеството си в генералното класиране за Световната купа.

