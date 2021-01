Двама национали на Словения по биатлон са заразени с COVID-19

Двама представители на словенския национален отбор по биатлон са с положителни тестове за коронавирус по време на шестия кръг от Световната купа в Оберхоф (Германия), съобщават от Международния съюз по биатлон (IBU).

The IBU has conducted further SARS-CoV-2 PCR tests for event participants at the BMW IBU World Cup in Oberhof, Germany.



Two members of the Slovenian team tested positive. [1/2] pic.twitter.com/COFYF3O19S